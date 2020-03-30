Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Corona virüsü yardım kampanyasına destek çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve vatandaşların kendini evlerinde karantinaya alması sonucunda, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyası başlatıldı. Özellikle tek yaşayan yaşlı vatandaşlar için yardım kampanyası büyük önem taşıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya başlayan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle maddi imkansızlıklar vatandaşlar ve tek yaşayan yaşlı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı sebebiyle yardıma muhtaç haldeler. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

MUSTAFA CENGİZ: "HAYDİ TÜRKİYE'M"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.

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