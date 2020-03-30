30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Corona virüsü yardım kampanyasına destek çağrısı

Mustafa Cengiz'den destek çağrısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.03.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde yayılmaya devam ediyor. tarafından alınan önlemler ve vatandaşların kendini evlerinde karantinaya alması sonucunda, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyası başlatıldı. Özellikle tek yaşayan yaşlı vatandaşlar için yardım kampanyası büyük önem taşıyor. Başkanı de yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya başlayan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle maddi imkansızlıklar vatandaşlar ve tek yaşayan yaşlı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı sebebiyle yardıma muhtaç haldeler. Başkanı , yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

MUSTAFA CENGİZ: "HAYDİ TÜRKİYE'M"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kavid-19) salgını nedeniyle başlatılan yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel ülkem için... Gece gündüz demeden önce sağlık diye koşan sağlık çalışanlarımıza ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek için gücün yettiğince, seferberlik ruhuyla, salgınla mücadele için kampanyaları destekleyelim. Hep birlikte, haydi Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, hesabından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne yaptığı bağışın makbuzunu da paylaştı.

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