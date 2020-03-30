Son dakika! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Terim'in tedavisinin yapıldığı hastane açıklama yaptı ve tecrübeli teknik adamın taburcu edildiği duyurdu.

İşte hastaneden yapılan o açıklama:

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

YUSUF GÜNAY DA TABURCU OLDU!

Corona virüsü tedavisi gören bir diğer isim Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da taburcu olduğunu açıkladı.

Corona virüsü sebebiyle tedavisi devam eden Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Günay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

BUSE TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı:

"Şükürler olsun babam taburcu oldu En sonki postum'da "sen iyileştiğinde güneşte açacak" yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir sekilde dinlenmeye ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"

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