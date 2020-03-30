Son dakika! Galatasaray'dan Yusuf Günay açıklaması

Galatasaray Kulübü, başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın taburcu süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Mart tarihinde, koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Günay'ın yapılan son tetkikleri sonrası hastaneden taburcu edilmesine karar verilmiştir.

Sn. Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür.

Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Günay'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz."

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