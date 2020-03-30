30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray'dan Yusuf Günay açıklaması

G.Saray'dan açıklama geldi! Yusuf Günay...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Kulübü, başkan yardımcısı 'ın taburcu süreciyle ilgili hesabından bilgi verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 Mart tarihinde, teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sn. 'ın yapılan son tetkikleri sonrası hastaneden taburcu edilmesine karar verilmiştir.

Sn. Günay'ın iyileşme ve tedavisinin kalan kısmının evinde devam etmesi uygun görülmüştür.

Başkan Yardımcımız Sn. Yusuf Günay'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletirken bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara da acil şifalar diliyoruz."

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