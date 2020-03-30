30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray'dan Yusuf Günay Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim açıklaması

G.Saray açıkladı! Albayrak Günay ve Terim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

Kulübü, ikinci başkan , başkan yardımcısı ve 'in sağlık durumlarıyla ilgili çıkan haberlere resmi sosyal medya hesabından yayınladığı yazıyla açıklık getirdi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın ve Teknik Direktörümüz Sayın 'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın 'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir."

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