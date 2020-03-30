Abdürrahim Albayrak'a Çin'den gelen ilaçla tedavi uygulandı

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılan corona virüsü tüm organizasyonları erteletti veya iptal ettirdi. Corona virüsü spor camiasını da vurdu. Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, corona virüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı. Albayrak’ın tedavisinde Çin’den gelen bir ilacın kullanıldığı belirtildi.

Corona virüsü salgını Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak, Fatih Terim, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'da pozitif çıktı. Bu isimler tedavi altına alınırken Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak ile birlikte tedavi görüyor. Takvim'in haberine göre, Abdürrahim Albayrak'ın tedavisinde Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği bir ilaçı kullandığı belirlendi.

HİKMET ALBAYRAK'TAN MÜJDELİ HABER

Hikmet Albayrak, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı..

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN SON DURUMU NE?

Beşiktaş maçından kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'dan gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

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