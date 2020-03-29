29 Mart 2020, Pazar

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Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır? Corona virüsü...

Hikmet Albayrak kimdir? Kaç yaşındadır?
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, spor camiası olarak durumdan en çok etkilenen takımlardan biri de oldu. Abdürrahim Albayrak, , ve corona virüsü salgınına yakalandı. Abdürrahim Albayrak, eşi ve oğulları corona virüsüne yakalandı. Bugün sevindirici haber geldi. Abdürrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsünü yendiğini sosyal medyadan duyurdu. Peki, Hikmet Albayrak kimdir? Hikmet Albayrak kaç yaşındadır? Detaylar haberimizde…

İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından eşi ve oğlu Hikmet Albayrak'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı. Hikmet Albayrak, Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu habere olduça sevindi. Paylaşımın altında birçok geçmiş olsun dilekleri yer alırken, Abdürrahim Albayrak ve eşinin akıbeti de merak konusu oldu.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN SON DURUMU NE?

Beşiktaş maçından kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri devam ediyor. Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör , Abdürrahim Albayrak, ve 'dan gelecek sevindirici haberleri bekliyor.

HİKMET ALBAYRAK KİMDİR?

Hikmet Albayrak, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın oğludur. 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul üniversitesi'de Ekonometri bölümünde okumuştur. 13 yaşında Altur Turizmde çalışmaya başlamıştır. , Berrak Barut ve Gökhan Şahin'in kızları Alpin Şahin ile evlidir.

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