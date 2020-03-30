Mario Balotelli Galatasaray'dan haber bekliyor!
Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı! İtalyan basını Mario Balotelli için alternatiflerden birisinin de Galatasaray olabileceğini yazdı.
Mario Balotelli ülkesinin takımı Brescia'da aradığını bulamadı ve menajeri Mino Raiola'ya ayrılmak için talimat verdi. Raiola'nın da yıldız golcüye takım aradığı ve bu kapsamda alternatiflerin arasında Galatasaray'ın da bulunduğu belirtildi.
Sezon sonunda Diagne'yi elden çıkarma planları yapan Cimbom'da, Andone'nin de takımına geri dönecek olması sebebiyle elde bir tek Radamel Falcao kalacak. Hem sarı-kırmızılı kulübün hem de İstanbul'un Balotelli için çok uygun olabileceğini belirten Çizme basını, şu anda taraflar arasında herhangi bir transfer teması olmadığını da ifade etti.
29 yaşındaki İtalyan yıldızın ismi sezon başında da Galatasaray ile anılmış ancak sarı-kırmızılı yönetim tercihini Falcao'dan yana kullanmıştı.
19 MAÇTA 5 GOL
Çok büyük umutlarla transfer olduğu Brescia'da hayal kırıklığı yaratan Mario Balotelli 19 resmi maçta sadece 5 gole imzasını atabildi.
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