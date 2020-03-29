İngilizler duyurdu! Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Southampton'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina için İngiliz basını flaş bir iddiada bulundu. Kiralık oyuncuların corona virüsü salgını sebebiyle bulundukları ülkelere 1 sene daha kiralanacakları yazıldı. Gabonlu oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip için bu haber müjde niteliğinde oldu.
Galatasaray, Mario Lemina'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. İngiliz kulübüne yakınlığı ile bilinen The Daily Echo adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüsü pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario Lemina, Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.
SÖZLEŞMELERİ NE OLACAK?
The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Corona virüsü sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.
Bu konuda FIFA'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...
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