29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

İngilizler duyurdu! Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi

Galatasaray'a Mario Lemina müjdesi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

'ın yaz döneminde Southampton'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı için basını flaş bir iddiada bulundu. Kiralık oyuncuların corona virüsü salgını sebebiyle bulundukları ülkelere 1 sene daha kiralanacakları yazıldı. Gabonlu oyuncuyu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip için bu haber müjde niteliğinde oldu.

, 'yı sezon başında Southampton'dan kiralamıştı. kulübüne yakınlığı ile bilinen adlı internet sitesi yaptığı haberde, Southampton'dan yaz döneminde kiralık olarak gönderilen futbolcular corona virüsü pandemisi nedeniyle bulundukları ülkeleri terk etmeyecek. 'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Guido Carrillo, Mario , Wesley Hoedt, Callum Slattery ve Josh Sims'in Southampton'a dönmeleri imkansız.

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SÖZLEŞMELERİ NE OLACAK?
The Daily Echo, aynı futbolcular ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu haberde Southampton kulübünün bu futbolcuların satışından bir gelir elde etmek istediğini iddia etmişti. Corona virüsü sebebiyle bulundukları yeri terk edemeyen futbolcuların kiralandıkları kulüplere 1 yıl daha kiralanmaları söz konusu.

Bu konuda 'nın Haziran ayında sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili alacağı karar da merak konusu...

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