29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika! Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak iyileşti!

Albayrak'tan haber var! Corona virüsü...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

İkinci Başkanı 'ın oğlu , kişisel hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsüyle ilgili tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu. Son dakika haberleri

İkinci Başkanı 'ın oğlu 'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı.

Hikmet Albayrak, hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.

Albayrak'tan corona virüsü sonrası ilk açıklama! haberin devamı

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