Son dakika! Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak iyileşti!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da test sonucu pozitif çıkmıştı.

Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Corona virüsü tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ise tedavileri sürüyor.

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