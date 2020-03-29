29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim tehlikeyi görmüş! Corona virüsü öncesi flaş talimat

Terim tehlikeyi görmüş! Corona virüsü öncesi flaş talimat
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

'da corona virüsüne yakalanan ve tedavi altında olan , hastaneye yatmadan önce flaş bir talimat verdiği ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam, corona virüsünün ekonomik etkisini dikkate alarak scout ekibine "genç oyuncuları araştırın" talimatı verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

'in hastaneye yatmadan önce dünyayı etkisi altına alan virüsün ekonomik yaptırımlarını dikkate alarak scout ekibine, 'genç oyuncuları araştırın' dediği ortaya çıktı.

salgını sebebiyle ligler ertelendi, başta olmak üzere her kesimden "Evde kal" çağrısı geldi. 'da da antrenmanlar iptal edildi ardından yapılan terstlerde pozitif sonuçlara rastlandı. Sarı-kırmızılı oyuncular teknik heyetin bireysel olarak hazırladığı programlar eşliğinde evlerinde özel çalışmalar gerçekleştirirken Fatih Terim'in yarınlara dair öngörüsü de devreye girdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Testi pozitif çıkan ve pazartesi günü hastaneye yatan Terim'in bu olaylar öncesinde scout ekiplerine de özel bir görev verdiği öğrenildi. O da dünyasının darboğaza girecek olmasından dolayı genç oyuncu taramasının yapılması.

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GELECEK GENÇLERDE
Fatih Hoca, ekibinden adı daha önce duyulmamış ama potansiyel yeteneği olan isimlerin araştırılmasını ve detaylı raporlar hazırlanmasını istedi. Oyuncu arama ekipleri de evden çalıştıkları bu dönemde ileride parlama ihtimali olan, bonservis bedelleri yüksek olmayan isimler hakkında araştırmaya koyuldu. Salgının kontrol altına alınmasının ardından, hayatın normale dönmesiyle başlayacak olan liglerle beraber yaşanabilecek olası maddi imkansızlıklar gençlik aşısı ile çözülmeye çalışılacak. Yönetim, scout ekibinin raporu ve Fatih Terim'in talebi doğrultusunda belirlenen genç isimler için harekete geçecek ve yarınlar için tedbirler alınacak.

RİZE MAÇINA ÇIKMAYACAKTIK
Brezilya basınına konuşan G.Saray'ın sağ beki Mariano, "Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Bizim pazar günü için bir maçımız (Rizespor) vardı. Bütün oyuncular, teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk" açıklaması yaptı.

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EVDE MAÇ
Corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi ve antrenmanların iptal edilmesiyle futbolcular evlerinde, kendilerine verilen program eşliğinde çalışıyor. İşte onlardan birisi de Mario Lemina. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan ve bir asiste imza atmasına rağmen, takım savunmasına yaptığı katkı ile kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu futbol oynamayı çok özlediğini duyurdu. Gabonlu orta saha kardeşi Kevin Lemina ile evinin salonunda yaptığı maçların videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

TAYLAN VE OKAN'DAN...
1.000'er aileye erzak yardımı
Corona virüsü ile mücadele kapsamında Âdem Büyük geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığına 100 bin maske, 12 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışlamıştı. Âdem Büyük'ün bu hareketi Galatasaraylı oyuncular arasında da bir akım başlattı. Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı da ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımında bulunacaklarını açıkladı.

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