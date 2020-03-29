Flaş Galatasaray itirafı! Courtois...

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Roberto Martinez, Thibaut Courtois ve Galatasaray hakkında itirafta bulundu.

Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez, Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'in "dünyanın en iyi kalecisi" olduğunu savundu.

"GALATASARAY MAÇINDAN BERİ..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını örnek gösteren Martinez, "Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçından beri takımına büyük katkı veriyor. Real Madrid gibi takımda başarılı olmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.

Martinez sözlerini, "O kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. 2018 Dünya Kupası'nda da bunu kanıtladı" ifadeleriyle bitirdi.

Real Madrid'de bu sezon 32 maça çıkan Courtois, 26 gol yedi ve 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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