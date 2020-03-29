Flaş Galatasaray itirafı! Courtois...
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Roberto Martinez, Thibaut Courtois ve Galatasaray hakkında itirafta bulundu.
Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Martinez, Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'in "dünyanın en iyi kalecisi" olduğunu savundu.
"GALATASARAY MAÇINDAN BERİ..."
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını örnek gösteren Martinez, "Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçından beri takımına büyük katkı veriyor. Real Madrid gibi takımda başarılı olmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.
Martinez sözlerini, "O kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. 2018 Dünya Kupası'nda da bunu kanıtladı" ifadeleriyle bitirdi.
Real Madrid'de bu sezon 32 maça çıkan Courtois, 26 gol yedi ve 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...