29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Flaş Galatasaray itirafı! Courtois...

Flaş Galatasaray itirafı! Courtois...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.03.2020

Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan , ve hakkında itirafta bulundu.

Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran , 'in kalecisi 'in "dünyanın en iyi kalecisi" olduğunu savundu.

"GALATASARAY MAÇINDAN BERİ..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan -Real Madrid maçını örnek gösteren Martinez, "Courtois, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçından beri takımına büyük katkı veriyor. Real Madrid gibi takımda başarılı olmak kolay değildir." ifadelerini kullandı.

Martinez sözlerini, "O kesinlikle dünyanın en iyi kalecisi. 2018 Dünya Kupası'nda da bunu kanıtladı" ifadeleriyle bitirdi.

Real Madrid'de bu sezon 32 maça çıkan Courtois, 26 gol yedi ve 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Falcao idman programıyla şoke etti! Tam tamına... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim tehlikeyi görmüş! Corona virüsü öncesi flaş talimat Terim tehlikeyi görmüş! Corona virüsü öncesi flaş talimat
Falcao idman programıyla şoke etti! Tam tamına... Falcao idman programıyla şoke etti! Tam tamına...
Onyekuru için tek yol var! Onyekuru için tek yol var!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör