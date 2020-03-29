29 Mart 2020, Pazar
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Galatasaraylı futbolculardan corona virüsü yardımı!
Galatasaraylu futbolcular Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık, corona virüsü salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.
Corona virüsü salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izolasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.
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