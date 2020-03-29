29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı futbolculardan corona virüsü yardımı!

G.Saraylı futbolculardan anlamlı hareket!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Galatasaraylu futbolcular , ve , salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

salgını, Türkiye ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak 'ın tecrübeli futbolcuları , ve 'ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izolasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi.

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