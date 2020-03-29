29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'a transfer müjdesi! Adil Aouchiche PSG ile anlaşamadı

G.Saray'a transfer müjdesi! Takımıyla anlaşamadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Teknik Direktörü , 'nin genç yıldız adayını gözüne kestirmişti. Deneyimli teknik adam, '' olarak lanse edilen için temas kurulmasını istemişti. PSG ile imza parası konusunda anlaşamayan Cezayir asıllı oyuncu sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

Fatih Terim'in karantina günlerinde keşfettiği , ile anlaşamadı. olarak yorumlanan Cezayir asıllı oyuncunun ailesinin, 3 milyon euro'luk imza parası verilmemesi nedeniyle profesyonel sözleşmeyi beklettiği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun, şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon Euro... Adil'in PSG ile anlaşamaması 'ı umutlandırdı.

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CiMBOM'A GOL ATTI
Bu sezon toplamda 1'i Ligue 1'de olmak üzere 7 kez PSG forması giyen Adil Aouchiche, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de 'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

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