Galatasaray'a transfer müjdesi! Adil Aouchiche PSG ile anlaşamadı

UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirmişti. Deneyimli teknik adam, 'Yeni Zidane' olarak lanse edilen Adil Aouchiche için temas kurulmasını istemişti. PSG ile imza parası konusunda anlaşamayan Cezayir asıllı oyuncu sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

Fatih Terim'in karantina günlerinde keşfettiği Adil Aouchiche, PSG ile anlaşamadı. Yeni Zidane olarak yorumlanan Cezayir asıllı oyuncunun ailesinin, 3 milyon euro'luk imza parası verilmemesi nedeniyle profesyonel sözleşmeyi beklettiği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun, şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon Euro... Adil'in PSG ile anlaşamaması Galatasaray'ı umutlandırdı.

CiMBOM'A GOL ATTI

Bu sezon toplamda 1'i Ligue 1'de olmak üzere 7 kez PSG forması giyen Adil Aouchiche, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

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