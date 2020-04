Okay Yokuşlu'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu'nun menajeri dedikodulara açıklık getirdi.

Celta Vigo formasıyla başarılı bir grafik çizen Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz transfer döneminde de adı sarı-kırmızılı takımla anılmış ancak dönemin şartlarına göre bu transfer gerçekleşmemişti. Özellikle Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Okay Yokuşlu'yu ilk keşfedenlerden biri olması ve A Milli Takım'a kazandırması bu transferde en büyük artı olarak göze çarpmıştı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken Okay Yokuşlu'nun menajeri Ajansspor'a önemli açıklamalarda bulunurken, transfer söylentilerine açıklık getirdi.

''AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR''



Yıldız ismin menajeri yaptığı açıklamasında, "Şu anda kimse futbolu düşünecek durumda değil. Herkes hayatını korumak zorunda. Bu koşullarda transfer meselelerinin konuşulacağını hiç sanmıyorum. Ayrıca daha önemli olan şey, Okay yoluna Avrupa'da devam etmek istiyor.

''BİZ BİR VİZYON BELİRLEDİK''



Neden Türkiye'ye gelsin? Biz bir vizyon belirledik. Okay, Avrupa'da gidebileceği en üst noktaya kadar gidecek. Kariyer planlamamız içerisinde yakın dönemde Türkiye'ye dönmek yok. Önce Celta Vigo'da yapması gerekenleri yapacak. Sonra daha üst düzey takımlara gitmeyi amaçlıyor. Elbette ki amacı Celta'dan sonra Avrupa'nın birinci sınıf takımlarında oynamak. Bizim vizyonumuz bu.

Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2023 Haziran ayına kadar devam ediyor.

