Transferini böyle açıkladılar! Ryan Donk...

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte Galatasaray'da adeta joker rolü üstlenen Ryan Donk için Belçika basını önemli bir analiz haberi yaptı. Voetbalnieuws'in, okuyucularıyla paylaştığı haberde Club Brugge'a 5 isim önerilirken, içerisinde Ryan Donk'a da yer verdi. Hollandalı futbolcudan övgüyle bahseden site, Belçika temsilcisi Brugge'un teknik direktörü Philippe Clement'in kendisine hayran olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

Belçika basınında Ryan Donk rüzgarı... Voetbalnieuws adlı internet sitesinin Club Brugge ile ilgili yaptığı analiz haberinde tecrübeli orta saha oyuncusu için okuyuculara önemli bilgiler aktarıldı.

BELÇİKA BASINI RYAN DONK'U AÇIKLADI

Yaz transfer sezonunda kadrolarına dahil etmeleri gereken (maliyet, uygunluk) isimleri kriter olarak belirleyen Belçika basını, Donk ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Club Brugge temelde genç yeteneklere odaklanıyor ancak Simon Mignolet gibi deneyimli isimleri de aldılar. Emmanuel Denniz, Krepin Diatta ve Clinton Mata gibi potansiyeli yüksek isimler var.

Ryan Donk ile kulüp, bir taşta iki kuş vurmuş olur. Çünkü 33 yaşındaki Hollandalı, her iki pozisyona da çekilebilir. Kasım ayından bu yana Donk, savunmaya geri çekildi. Dahası, Donk her zaman Brugge'a yakınlığını gösterdi. Yakında sözleşmesi sona erecek. Philippe Cletement zaten kendisine hayran."

Ryan Donk, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken 3 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan yıldız futbolcu 2244 dakika sahada kalmayı başardı.

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