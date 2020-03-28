28 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Transferini böyle açıkladılar! Ryan Donk...

Transferini böyle açıkladılar! Ryan Donk...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

'in gelişiyle birlikte 'da adeta joker rolü üstlenen için basını önemli bir analiz haberi yaptı. Voetbalnieuws'in, okuyucularıyla paylaştığı haberde 'a 5 isim önerilirken, içerisinde Ryan 'a da yer verdi. Hollandalı futbolcudan övgüyle bahseden site, Belçika temsilcisi Brugge'un teknik direktörü Philippe Clement'in kendisine hayran olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

basınında rüzgarı... Voetbalnieuws adlı internet sitesinin ile ilgili yaptığı analiz haberinde tecrübeli orta saha oyuncusu için okuyuculara önemli bilgiler aktarıldı.

BELÇİKA BASINI RYAN DONK'U AÇIKLADI

Yaz sezonunda kadrolarına dahil etmeleri gereken (maliyet, uygunluk) isimleri kriter olarak belirleyen Belçika basını, ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Club Brugge temelde genç yeteneklere odaklanıyor ancak Simon Mignolet gibi deneyimli isimleri de aldılar. Emmanuel Denniz, Krepin Diatta ve Clinton Mata gibi potansiyeli yüksek isimler var.

Ryan Donk ile kulüp, bir taşta iki kuş vurmuş olur. Çünkü 33 yaşındaki Hollandalı, her iki pozisyona da çekilebilir. Kasım ayından bu yana Donk, savunmaya geri çekildi. Dahası, Donk her zaman Brugge'a yakınlığını gösterdi. Yakında sözleşmesi sona erecek. Philippe Cletement zaten kendisine hayran."

Ryan Donk, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken 3 gol 1 asistle oynadı. Öte yandan yıldız futbolcu 2244 dakika sahada kalmayı başardı.

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