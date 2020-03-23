Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması! "Çok şükür iyiyim"

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ilk testi negatif çıkmıştı. İkinci testi pozitif çıkan Albayrak'ın, bir kötü haber de eşinden geldi. Öte yandan karantinada bulunan başarılı yönetici, "Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı. Son dakika corona virüs haberleri...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ilk test sonucu negatif çıkmıştı. İkinci testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a bir üzücü haber de eşinden geldi.

Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Albayrak çifti karantina altına alındı.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.

MERT ÇETİN ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Galatasaray Futbol Takımı İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, sosyal medya hesabından Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diledi.

ALBAYRAK: ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM

Corona virüsü şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak, sevenlerine mesaj yollayarak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için el de salladı.

Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

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