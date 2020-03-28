28 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Gennaro Gattuso Fatih Terim'e mesaj yolladı!

Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

İtalya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından ve Teknik Direktörü , futbolculuk döneminde teknik direktörlüğünü yapan ve testi pozitif çıkan 'e mesaj yolladı.

Galatasaray Teknik Direktörü , testinin pozitif çıkmasının ardından binlerce destek mesajı almıştı.

Mesajlardan birisi de Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan 'dan ulaştı.

42 yaşındaki teknik adam, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum. Ben . sevgi ve selamlarımla..." mesajını gönderdi.

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