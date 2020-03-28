Gennaro Gattuso Fatih Terim'e mesaj yolladı!

İtalya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından ve Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, futbolculuk döneminde teknik direktörlüğünü yapan ve corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'e mesaj yolladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından binlerce destek mesajı almıştı.

Mesajlardan birisi de Terim'in Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso'dan ulaştı.

42 yaşındaki teknik adam, Terim'e "Merhaba Grande! Bu mücadeleyi de kazanacaksın. Sana kocaman sarılıyorum. İyi olmanı diliyorum. Ben Gattuso. sevgi ve selamlarımla..." mesajını gönderdi.

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