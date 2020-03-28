Rıza Çalımbay açıkladı! İşte Fatih Terim'in son durumu...

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Fatih Terim'le görüşme şansının olmadığını söyleyen Çalımbay, "Yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş" haberini katardı.

Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;

"Tesislerin hepsini kapattım ve dezenfekte ettiriyoruz. Futbolculardan 2 hafta evlerinden çıkmamalarını istedik. Antrenmanlara gelirlerse herkes kendi malzemesini evinden getirecek. Düz koşularda bile 2 kişi yan yana koşmamasını istiyoruz ayrıca futbolcularımız evde telekonferansla hep beraber antrenman yapıyorlar."

SÜPER LİG YORUMU

"Benim düşüncem 15 Mayıs gibi maçlar belki oynanabilir. Bana göre 18 takım Antalya'ya gelsin hepsi farklı otellerde çalışmalarını sürdürsün ve 18 takım maçları orada oynayıp bitirsin. En uygun seçenek bu, hiç seyahat etmiyorsunuz ve sıcak havada virüsün bulaşıcılık riski daha az diyorlar onun için bütün takımlar için en uygun olan bu hatta Türkiye Kupası maçlarını da Antalya'da oynayıp 1 ay sürmeden bu süreci bitirebiliriz."



"DÜNYA KUPASI MODELİ GİBİ İLERLEYEBİLİRİZ"

"Ayrıca gündüz maçlarıyla gidersek herkes maçları izleyebilir. Dünya Kupası modeli gibi ilerleyebiliriz tıkır tıkır maçları oynatırız. Mecnun başkana 'Kulüpler Birliği'nde konuşulursa benim teklifim olarak bunu söyleyin' diye rica ettim"

FATİH TERİM HAKKINDA KONUŞTU

"Fatih hocayla görüşme şansımız olmuyor yardımcısı Levent Şahin ile konuştum bilgi alıyorum. Gayet iyi durumda öksürüğü de bitmiş."

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