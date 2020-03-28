Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız Mariano'dan flaş itiraf
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Mariano, Brezilya basınına bir röportaj verdi. Yıldız isim corona virüsü nedeniyle ligler ertelenmeseydi Galatasaray’ın sahaya çıkmama kararı aldığını söyledi.
Galatasaray'ın Brezilyalı deneyimli sağ beki Mariano, Brezilya basınına bir röportaj verdi ve ligler ertelenmeseydi Galatasaray'ın sahaya çıkmama kararı aldığını söyledi.
"Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Türkiye, en geç ligleri tatil eden ülkelerden biri. Geçen haftaya kadar maçlar oynanıyordu" diyen Brezilyalı "Bizim pazar günü için bir maçımız vardı. Tüm oyuncular; teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk" ifadelerini kullandı.
'Brezilya'ya dönmek istiyorum ama…'
"Brezilya'ya dönmek istiyorum ancak şu anda böyle bir şansım yok" diyen Mariano, Bordeaux'da oynadığım dönemden Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya'ya dönmek ya da Fransa'da kalmak arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. İspanya'da da öyle" diye konuştu.
33 yaşındaki oyuncu "Ancak Türkiye'de maçları durdurmaları zaman aldığı gibi, maçlar da seyircisiz oynandı ve ne zaman döneceği de belirsiz. Bu yüzden Brezilya'ya dönme gibi bir şansım yok" dedi.
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