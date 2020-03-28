28 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor çalışmalarına devam ediyor
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İspanyol temsilcisi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, corona virüsü salgınından dolayı çalışmalarına evde devam ediyor. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamamış ve ara transfer döneminde Olympiakos'a gönderilmişti. İşte 22 yaşındaki oyuncunun bireysel idmanından görüntüler...
28.03.2020
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