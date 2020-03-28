28 Mart 2020, Cumartesi
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Galatasaray Inter'in meydan okumasını kabul etti
Corona virüsü nedeniyle futbolun durdurduğu şu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerini etiketleyerek çeşitli meydan okuma oyunları düzenliyor. İtalyan devi İnter sosyal medyadan Süper Lig devi Galatasaray'a meydan okudu. Sarı kırmızılı ekip Inter'in meydan okumasını kabul etti; Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu.
Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi.
İtalyan devi Inter, dört efsane futbolcunu paylaştıktan sonra Galatasaray'a meydan okudu. Sarı-kırmızılılar da bu meydan okumaya Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder isimlerini yazarak cevap verdi.
Galatasaray daha sonra Real Madrid, Monaco ve Milan'ı etiketleyerek meydan okumaya katılmasını istedi.
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