28 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Inter'in meydan okumasını kabul etti

G.Saray Inter'in meydan okumasını kabul etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Corona virüsü nedeniyle futbolun durdurduğu şu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerini etiketleyerek çeşitli meydan okuma oyunları düzenliyor. İtalyan devi İnter sosyal medyadan devi 'a meydan okudu. Sarı kırmızılı ekip Inter'in meydan okumasını kabul etti; , Monaco ve Milan'a meydan okudu.

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi.

İtalyan devi Inter, dört efsane futbolcunu paylaştıktan sonra 'a meydan okudu. Sarı-kırmızılılar da bu meydan okumaya , , , isimlerini yazarak cevap verdi.

Galatasaray daha sonra , Monaco ve Milan'ı etiketleyerek meydan okumaya katılmasını istedi.


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