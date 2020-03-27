27 Mart 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler açıklaması! Galatasaray...

Göztepe'den Alpaslan ve Serdar açıklaması! Galatasaray...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan ve birçok yerli takviyesi yapmayı hedefleyen 'da arayışlar hızlandı. Adı sık sık Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anılan sarı-kırmızılıların forması giyen ve 'i de kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Göztepe İkinci Başkanı , konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki oyuncunun Galatasaray'a transferine açıklık getirdi.

İkinci Başkanı , 'ın listesinde olduğu iddia edilen ve 'in durumuyla ilgili Ajansspor'a konuştu. Papatya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ

'' konuşmak için aslında uygun bir zaman değil. Zorlu bir süreçteyiz bu nedenle planlama daha sonra geliyor. Her şeyden önemlisi insan sağlığı ve insanların bu dönemde evde kalması gerekiyor''

ALPASLAN İÇİN TEKLİF ALMADIK, SERDAR'IN SATIN ALMA OPSİYONU BİZDE

Alparslan Öztürk için bugüne kadar Galatasaray'dan resmi bir teklif almadıklarını kaydeden Papatya, Huesca'dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcu Serdar Gürler içinse, ''Serdar'ın satın alma opsiyonu bizde bulunuyor. Serdar bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ve kendisi burada çok mutlu. Bu, burada kalacak ya da gidecek anlamına kesinlikle gelmiyor''

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