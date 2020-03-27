Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler açıklaması! Galatasaray...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve birçok yerli takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da arayışlar hızlandı. Adı sık sık Demir Grup Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile anılan sarı-kırmızılıların Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i de kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Göztepe İkinci Başkanı Talat Papatya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki oyuncunun Galatasaray'a transferine açıklık getirdi.
Göztepe İkinci Başkanı Talat Papatya, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'in durumuyla ilgili Ajansspor'a konuştu. Papatya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ
''Futbol konuşmak için aslında uygun bir zaman değil. Zorlu bir süreçteyiz bu nedenle planlama daha sonra geliyor. Her şeyden önemlisi insan sağlığı ve insanların bu dönemde evde kalması gerekiyor''
ALPASLAN İÇİN TEKLİF ALMADIK, SERDAR'IN SATIN ALMA OPSİYONU BİZDE
Alparslan Öztürk için bugüne kadar Galatasaray'dan resmi bir teklif almadıklarını kaydeden Papatya, Huesca'dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcu Serdar Gürler içinse, ''Serdar'ın satın alma opsiyonu bizde bulunuyor. Serdar bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz ve kendisi burada çok mutlu. Bu, burada kalacak ya da gidecek anlamına kesinlikle gelmiyor''
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