29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'in ailesinden 'Bırak' çağrısı

Terim'in ailesinden şok çağrı! “Teknik adamlığı bırak”
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Coronavirüs süreci nedeniyle çok endişeli günler geçiren ’in eşi ve kızlarının tecrübeli hocaya, “Artık dinlenme zamanın geldi. Bizimle ve torunlarınla daha fazla vakit geçirmeni istiyoruz” dediği iddia edildi. Gözler İmparator’un kararına çevrildi

Pazartesinden bu yana corona virüsü tedavisi için hastanede yatan 'den her geçen gün daha iyi haberler geliyor... Ancak tecrübeli hocayla ilgili şok bir iddia da kulislerde konuşuluyor. İddiaya göre, tedavi süreci nedeniyle çok endişeli günler geçiren Terim'in ailesinden "Teknik adamlığı bırak" isteği geldi.

ÇOK YORULDUN DİNLENMELİSİN

Başarılı hocanın eşi Fulya hanım ile kızları Merve ve Buse'nin Terim'e, "Çok yoruldun, dinlenme zamanın geldi. Bizimle ve torunlarınla daha fazla vakit geçirmeni istiyoruz" dediği öne sürülüyor


1987'DEN BU YANA GÖREVDE!

Yaşanan bu şok gelişme sonrası gözler Fatih Terim'in vereceği karara çevrildi. 66 yaşındaki 1987 yılında başladığı teknik adamlık
kariyerinde sayısız başarının altına imzasını attı.

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HAYALLERİMİZ VAR HOCAM

Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada da dolaşmaya başlayan iddialar sonrasında, "Bizim hayallerimiz var hocam. Bunları gerçekleştirmeden bırakmak yok" ifadesini kullanıyor.

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