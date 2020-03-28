28 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne'nin aklı Galatasaray'da

Diagne'nin aklı Cimbom'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Cimbom'un Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, 'da da aradığını bulamamıştı. İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın Senegalli golcüyle yakında ilgilendiği ancak Diagne'nin 'a dönmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli forvet oyuncusuyla Nottingham Forest yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, Aslan'a 8 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor. Ancak Diagne öncelikle 'a dönmeyi hedefliyor. Bu isteği gerçekleşmezse diğer teklifleri dinlemeye başlayacak.

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