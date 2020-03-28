Diagne'nin aklı Galatasaray'da

Cimbom'un Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da da aradığını bulamamıştı. İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın Senegalli golcüyle yakında ilgilendiği ancak Diagne'nin Galatasaray'a dönmek istediği öğrenildi.

Tecrübeli forvet oyuncusuyla Nottingham Forest yakından ilgileniyor. İngiliz ekibi, Aslan'a 8 milyon euro'luk bir teklif sunmayı planlıyor. Ancak Diagne öncelikle Galatasaray'a dönmeyi hedefliyor. Bu isteği gerçekleşmezse diğer teklifleri dinlemeye başlayacak.

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