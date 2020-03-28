28 Mart 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'den yakın takip
Galatasaray'da akıllar teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sağlığında. Sarı-kırmızılı camia, iki efsane isimden de müjdeli haberler bekliyor. Çalışkanlığıyla bilinen İmparator'un bir yandan tedavisi sürerken diğer taraftan takımı da başı boş bırakmış değil.
Deneyimli çalıştırıcı oyunculara verilen rutin programları Ipad üzerinden takip ediyor. Futbolcuların fiziksel düşüş yaşamaması için sisteme yüklenen egzersiz ve beslenme programlarına ne kadar uyduklarını kontrol ediyor. Usta hoca, yardımcıları ve kulüp doktorlarıyla da iletişim halinde kalarak son bilgileri alıyor.
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