27 Mart 2020, Cuma
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Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı
ING Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Günay ile birlikte Kovid-19'la mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
Anadolu Efes Spor Kulübü'nden geçmiş olsun mesajı. pic.twitter.com/ZBq45oNckQ— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) March 27, 2020
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