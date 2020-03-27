27 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı

A. Efes'ten Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekibi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kulübü Başkan Yardımcısı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, " Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın 'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Günay ile birlikte Kovid-19'la mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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