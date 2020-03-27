Anadolu Efes'ten Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra test yaptıran başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...