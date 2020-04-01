01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

G.Saray ve F.Bahçe'den başsağlığı mesajı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Galatasaray ve Fenerbahçe yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."

Fenerbahçe'den yapılan açıkama şöyle;

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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