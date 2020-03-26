26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da bir corona virüsü haberi daha! Yusuf Günay...

Terim'den sonra bir corona virüsü haberi daha!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

'da ikinci başkan ve 'de testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda bu iki isimden sonra bir kötü haber de 'dan geldi. Başkan yardımcısı Günay'da da yeni tip corona virüsü (covid-19) bulgularına rastlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını birkaç gün önce 'da görülmüştü. Önce kulübün başkan yardımcısı ve eşinin, ardından da 'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda testi yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı 'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55 yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Şimdi gözler Günay'la birlikte test yaptıran Başkan ve Başkan Yardımcısı Kaan Kançal'dan gelecek sonuçlara çevrildi. Günay, test için hastaneye gittiğinde, "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun" demişti.

Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi haberin devamı

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