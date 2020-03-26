26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Babel paylaşımıyla tepki çekti!

Babel paylaşımıyla tepki çekti! Taraftarlar...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen katkıyı veremediği gerekçesiyle devre arasında Ajax'a kiralanan , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Tepkiler sonrasında Hollandalı futbolcu, yorumları sınırlandırdı.

'ın sezon ortasında Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralık olarak gönderdiği , sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalmış, maaşını alamadığı için sözleşmesindeki özel maddeye dayanarak kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

Deneyimli oyuncu hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" notunu düştü. Bu yorum sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Oyuncunun fotoğrafına gelen yorumları sınırlandırması ise gözlerden kaçmadı.

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