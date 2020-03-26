Galatasaraylı Ryan Babel paylaşımıyla tepki çekti!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve istenilen katkıyı veremediği gerekçesiyle devre arasında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Tepkiler sonrasında Hollandalı futbolcu, yorumları sınırlandırdı.

Galatasaray'ın sezon ortasında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalmış, maaşını alamadığı için sözleşmesindeki özel maddeye dayanarak kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" notunu düştü. Bu yorum sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi. Oyuncunun fotoğrafına gelen yorumları sınırlandırması ise gözlerden kaçmadı.

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