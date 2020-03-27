27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2020

Öncelikle ile yola devam etmek isteyen , Monaco’nun şimdiye kadar olumlu sinyal vermemesi bir dönem sarı-kırmızılı formayı giymiş Portekizli yıldız Bruma'ya yöneldi.

'ın koronavirüs salgınının kulübü tehdit ettiği bu ortamda birinci önceliği futbol değil, hiç değil... Ancak buna rağmen kulübün profesyonelleri işlerini evlerinden de olsa yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Lepizig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da 'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumu, teknik direktör 'in bilgisi dahilinde kulüp profesyonelleri arasında masaya yatırıldı. PSV'nin büyük hayal kırıklığı olarak gördüğü Bruma'yı elden çıkarmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

Cimbom, öncelikle 'yu yeniden kiralamak isterken bu durum şu aşamada zor görünüyor. Zira Monaco, Nijeryalı futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor ve bu nedenle kiralama formülüne sıcak bakmıyor. Bu nedenle 18 yaşındayken Galatasaray'a katılan ve gelişimi yakından takip edilen Bruma yeniden gündeme girdi. Sarı- kırmızılı profesyonellerin, oyuncu ve menajeri nezdinde girişimlere başladığı, Onyekuru'nun durumunun netleşmesinin ardından görüşmelerin resmiyete döküleceği öğrenildi.

AYNI PARAYA GİTTİ

Galatasaray'ın 15 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı Bruma, 1 Temmuz 2019 tarihinde aynı fiyatla PSV'ye dahil oldu. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YETMEDİ

ekibinde bu sezon 18 maçta görev yaptı ve 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.

G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor
F.Bahçe'ye en iyi oynadığımız maçta 6-0 yenildik "F.Bahçe'ye en iyi oynadığımız maçta 6-0 yenildik"
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör