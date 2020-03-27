27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

30 Mayıs sıkıntısı

30 Mayıs sıkıntısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Liglere ara verilmesinin ardından oyuncuların 'ta bitecek sözleşmeleri de kafa karıştırıyor. Ligin durumunun nasıl olacağıyla ilgili çeşitli senaryolar konuşulurken salgın tehlikesinin geçmesi ve kaldığı yerden devam edilmesi halinde maçların haziran ve temmuz aylarına sarkma ihtimali bulunuyor

Başkanı , bu konuda 'ye çağrıda bulundu. Cengiz, "Biz bu ligi maksimum bir ayda bitirebiliriz. Sadece hazırlanmak için süre lazım. TFF'nin 'yi ikna etmeli. Mayıs'ta futbolcu sözleşmeleri bitiyor, bu sözleşmeler, liglerin bitiş tarihine çekilmelidir" şeklinde konuştu.

SALGINA BAĞLI

Oyuncu sözleşmeleri sadece ve Galatasaray'ın değil, Avrupa başta birçok ülkeyi de ilgilendiriyor. Bu konuda ve FIFA'nın salgın ile ilgili süreci beklediği belirtilirken liglerin oynanabilecek bir ortamın ortaya çıkmasının ardından bir karar vermeyi düşündüğü öğrenildi.

8 OYUNCU GİDECEK

Galatasaray'da sonunda Galatasaray'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Eğer yeni bir anlaşma yapılmazsa Selçuk, Donk, Mariano, Nagatomo'nun yanı sıra kiralık gelen Lemina, Andone, Seri ve Onyekuru takımdan ayrılacak.

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