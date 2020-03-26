26 Mart 2020, Perşembe
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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda da yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim netleşirken, yerine gelecek ismin şimdiden belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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