Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda da yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim netleşirken, yerine gelecek ismin şimdiden belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 22:49 ABONE OL