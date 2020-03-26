26 Mart 2020, Perşembe

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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda da yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim netleşirken, yerine gelecek ismin şimdiden belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 22:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 22:49
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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Sezonun ikinci yarısında adeta bambaşka kimliğe bürünerek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı hale gelen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılıların takımda radikal değişikliler yapması bekleniyor.

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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Cimbom'da takımdan gönderilecek ilk isim netleşirken, sarı-kırmızılıların milli yıldızla da prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

ŞENER İLE YOLLAR AYRILACAK

Yönetim, sağ bek pozisyonu için sezon başında kadrosuna kattığı Şener Özbayraklı'yı takımdan gönderiyor

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Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda pek düşünmediği ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Şener Özbayraklı ile yolların kesin olarak ayrılacağı öğrenildi.

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