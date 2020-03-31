Göksenin Köksal'ın acı günü

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal vefat etti. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. pic.twitter.com/GeKjZL2KUj — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) March 31, 2020

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