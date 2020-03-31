31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Göksenin Köksal'ın acı günü

Göksenin Köksal'ın acı günü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Kulübü, basketbol takımı kaptanı 'ın babası 'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı 'ın babası vefat etti. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımımız Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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