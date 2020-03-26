26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası ilk açıklama

Albayrak'tan corona virüsü sonrası ilk açıklama!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

İkinci Başkanı 'ın testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Albayrak, karantinaya alındıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak yaptığı paylaşımda, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'tan flaş corona virüsü açıklaması! haberin devamı

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