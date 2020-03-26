Son dakika! Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası ilk açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testi pozitif çıkmış ve karantina altına alınmıştı. Albayrak, karantinaya alındıktan sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak yaptığı paylaşımda, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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