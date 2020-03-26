26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Domenico Tedesco'dan Fatih Terim itirafı: Ondan çok etkilendim

Ünlü teknik adamdan Terim itirafı: Ondan çok etkilendim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Rus ekibi 'yı çalıştıran ve bir dönem 04'te de görev yapan teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Tedesco, Fatih Terim'in 'sından çok etkilendiğini ve kendisinin harika bir karakter olduğunu söyledi.

'in Wuhan kentinde ilk belirtilerini gösteren koronavirüs, Asya'nın ardından Avrupa'yı da etkisi altına almıştı. Kısa süre önce 'in süresiz ertelenmesine sebep olan virüs, 'de de etkisini gösterirken, test sonuçları pozitif çıkan isimlerden biri de Galatasaray teknik direktörü olmuştu.

Terim'in corona virüs teşhisinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanırken, Türkiye'den ve dünyada bir çok isim sarı kırmızılı teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Öte yandan, Avrupa'nın önemli yayın organları bu durumu manşetlerine taşımıştı.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Fatih Terim için övgü dolu sözler Domenico Tedesco'dan geldi... Şu anda Rusya Ligi ekiplerinden 'yı çalıştıran 34 yaşındaki teknik direktör, Terim hakkında yaptığı konuşmada hayranlığını dile getirdi.

"FATİH TERİM'E HAYRANIM"

Tedesco, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Genç takımlarda çalışmaya çok erken başladım. Stuttgart'ta 9 yıl, Hoffenheim'da 2 yıl çalıştım ve Almanya'da genç takımlara çok özen gösterildiğini söyleyebilirim. 17 yaşında ve ya 19 yaşın altında iyi işler yaparsanız, Bundesliga'ya atlayabilirsiniz. Fiorentina mı? Açığa kavuşturalım. Hep sevdiğim bir ekipti ama her şey bir basın toplantısında, Galatasaray - Schalke maçı öncesinde bana sorulan bir soru ile başladı. Fatih Terim'in Fiorentina'sından, oynadığı oyundan çok etkilendiğimi söyledim. Aynı zamanda harika bi karakter. Bu yüzden Fiorentina'yı takip ettim ancak bu, onların taraftarı olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi harika bir takıma antrenörlük yapmaktan ve kupada yarı finalde olmaktan zevk alıyorum. Ve herşeyden önemlisi iyi anılar bırakmak istiyorum."

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