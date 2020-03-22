22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

G.Saray’da ikinci vaka endişesi

G.Saray’da ikinci vaka endişesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim 'ın ardından ikinci koronavirüsü paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Recevik'in de rahatsız olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Abdurrahim 'ın ardından ikinci koronavirüsü paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Recevik'in de rahatsız olduğu öğrenildi. Gribal enfeksiyon belirtileri olan Recevik'e, "Zatürre başlangıcı" tanısı konulduğu ve kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan Abdurrahim Albayrak'ın, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs testine girdiği ve sonucun negatif olduğu ortaya çıkmıştı.
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