24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi

Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı corona virüsü testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hastaneden Fatih Terim açıklaması Hastaneden Fatih Terim açıklaması
Yusuf Günay test için hastaneye gitti! Yusuf Günay test için hastaneye gitti!
G.Saraylı futbolcular kayıtsız kalmadı! Sen gerçek bir savaşçısın G.Saraylı futbolcular kayıtsız kalmadı! "Sen gerçek bir savaşçısın"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör