27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Mustafa Cengiz'in corona virüsü testi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

'da ikinci başkan ve 'de testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı ve eşi de corona virüsü testi yaptırmıştı. Cengiz'in, ailesinin ve yakınlarının corona virüsü sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız , ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

"FATİH TERİM'İN DURUMU İYİ"

Başkan Cengiz, konu ile ilgili 25 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisidne doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyoru. Hocam ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok." demişti.

Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi haberin devamı

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