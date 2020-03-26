Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

"FATİH TERİM'İN DURUMU İYİ"

Başkan Cengiz, konu ile ilgili 25 Mart Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada. Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisidne doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyoru. Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok." demişti.

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