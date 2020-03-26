Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Falcao'nun yanına...

Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Florin Andone, takıma dönecek olması sebebiyle sarı-kırmızılılarda forvet olarak sadece Radamel Falcao kalacak. Falcao'nun yanına golcü transferi yapmak isteyen Cimbom, bir dünya yıldızını daha getirmeye hazırlanıyor. İtalyan basındaki haberlere göre Aslan, golcü futbolcunun menajeriyle temasa bile geçti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray bir dünya yıldızına daha gözünü dikti... Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Andone'nin takıma geri dönmesi nedeniyle golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan sar-kırmızılılar, Brescia forması giyen Mario Balotelli'yi gündemine aldı.

Oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakmasına karşın, spekülatif tavırlarıyla gündeme gelen Mario Balotelli'nin bir sonraki durağı Türkiye olabilir.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Brescia kulüp başkanı ve Cellino ile arasına onarılamaz bir mesafe koydu. Ayrıca, Balotelli'nin sosyal medya paylaşımları, sahada yaptıkları şaşkınlıkla karşılanırken, kendisine olan öfkeyi sonuna kadar körükledi

3 YILLIK SÖZLEŞME VAR AMA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Balotelli'nin 3 yıllık sözleşmesi olmasına karşın ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. Golcü futbolcunun sözleşmesinde, "Takım küme düşerse bedava gidebilir" maddesi var ancak, kulüp, bu maddeye bakmaksızın Balotelli'yi göndermek istiyor.

VE DUYURULDU: RAIOLA GALATASARAY İLE İLETİŞİME GEÇTİ!

Asıl bomba haberin sonuna saklandı... Buna göre Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, yaşanan kulübün tavrının ardından kararını verdi. Dünyaca ünlü menajer, Mario Balotelli'ye yatırım yapmak isteyen Galatasaray ile temasa geçti... Sarı-kırmızılılar, bu transferi hem sportif, hem de reklam geliri olarak düşünüyor.

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