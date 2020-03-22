Fatih Terim'in gözü Berat Ayberk Özdemir'de

Galatasaray'da herkes sezon sonunda Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi.