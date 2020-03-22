22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'in gözü Berat Ayberk Özdemir'de

Galatasaray'da herkes sezon sonunda Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Fatih Terim'in listesinde olan isimlerden birisinin de Gençlerbirliği'nin yıldızı Berat Özdemir olduğu öğrenildi.

İşte Terim'in yeni gözdesi! Emre Kılınç derken...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

'da herkes sezon sonunda Mert Hakan Yandaş'ın takıma katılması bekliyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

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