Fatih Terim'in kızlarından duygusal mesajlar

Buse Terim, “Bak yepyeni bir gün doğdu. Sana söz babam hepsi geçecek” diye yazdı. Merve Terim ise, “O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim” ifadesini kullanıp endişesini dile getirdi.

Galatasaray'da herkesin gözü koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına olan Fatih Terim'de... Hastanede kontrol altında bulunan tecrübeli hocadan gelecek güzel haberler beklenirken kızlarından duygu dolu mesajlar geldi. Buse Terim babasının fotoğrafını paylaşarak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" diye yazdı. Duyduğu korkuyu dile getiren Merve Terim de "Benim için sabahlar olmuyor" paylaşımı yaptı.





İÇİMDEN ATAMIYORUM

24 saattir hiç uyumadığını kaydeden Merve, ABD'de olduğu için tedirginliğinin daha fazla olduğunu kaydetti. Kendini 'her şey yoluna girecek' diye teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Akşam olunca haber alamıyoruz. Bir türlü sabah da olmuyor. O bize olan her şeyi göğüsler hep... Onun için 'ben de bunu göğüsleyebilsem' diyorum. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor. Ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim.





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