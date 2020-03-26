26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'in kızlarından duygusal mesajlar

Fatih Terim'in kızlarından duygusal mesajlar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

, “Bak yepyeni bir gün doğdu. Sana söz babam hepsi geçecek” diye yazdı. ise, “O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim” ifadesini kullanıp endişesini dile getirdi.

'da herkesin gözü koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına olan 'de... Hastanede kontrol altında bulunan tecrübeli hocadan gelecek güzel haberler beklenirken kızlarından duygu dolu mesajlar geldi. babasının fotoğrafını paylaşarak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" diye yazdı. Duyduğu korkuyu dile getiren de "Benim için sabahlar olmuyor" paylaşımı yaptı.


İÇİMDEN ATAMIYORUM

24 saattir hiç uyumadığını kaydeden Merve, ABD'de olduğu için tedirginliğinin daha fazla olduğunu kaydetti. Kendini 'her şey yoluna girecek' diye teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Akşam olunca haber alamıyoruz. Bir türlü sabah da olmuyor. O bize olan her şeyi göğüsler hep... Onun için 'ben de bunu göğüsleyebilsem' diyorum. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor. Ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim.


Fatih Terim'den yeni açıklama geldi haberin devamı

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