26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!

Galatasaray'a Feghouli piyangosu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde 'ın başına talih kuşu kondu. 'ye 'ın takımı talip oldu.

Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. 'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.

TEKLİFE 'EVET' DİYECEK Mİ?

yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kriz sonrasında 'den gelen uyarıyla oyunculardan indirim isteneceği ortamda Feghouli'nin de teklife 'Evet' diyeceği iddia edildi.

İKİ YILDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Üç sezondur G.Saray forması giyen , son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Bu sezon da 21 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı ve G.Saray'ın çıkışına katkı sağladı.

Taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj haberin devamı

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