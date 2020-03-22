Lig nasıl bitecek?

Liglerin ertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken Galatasaray'ın yol haritası da belli olmaya başladı.

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Liglerinertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken Galatasaray'ın yol haritası da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, tehlikenin geçmesinin ardından maçların Çarşamba-Pazar oynanmasını isteyeceği öğrenildi. Liglerin olduğu gibi tescil edilmesi ve play-off sistemine geçilmesi önerileri de masada duruyor.