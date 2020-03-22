22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Lig nasıl bitecek?

Lig nasıl bitecek?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Liglerin ertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken Galatasaray'ın yol haritası da belli olmaya başladı.

Liglerin ertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken Galatasaray'ın yol haritası da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, tehlikenin geçmesinin ardından maçların Çarşamba-Pazar oynanmasını isteyeceği öğrenildi. Liglerin olduğu gibi tescil edilmesi ve play-off sistemine geçilmesi önerileri de masada duruyor.
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