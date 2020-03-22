Boş durmak yok!

Galatasaray'da gündem koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde futbolcuların yapacağı çalışma programı... Sarı-kırmızılı oyuncuların hemen hemen hepsinin evinde bir çalışma salonu bulunuyor. Oyuncular idmanlar olmadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in teknik heyetiyle birlikte hazırlığı programı uygulayacak.

Galatasaray'da gündem koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde futbolcuların yapacağı çalışma programı... Sarı-kırmızılı oyuncuların hemen hemen hepsinin evinde bir çalışma salonu bulunuyor. Oyuncular idmanlar olmadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in teknik heyetiyle birlikte hazırlığı programı uygulayacak.

Ayrıca Galatasaraylı oyunculara duruma uygun olarak bir diyet programı da verildi. Diyet programının mutlaka sporla desteklenmesi de istendi. Bu süreçte Galatasaraylı futbolcular, kendilerine dağıtılan polar saatlerle 24 saat gözlem altına alındı. Bu saatler Galatasaraylı oyuncuların ateşlerini dahi ölçebildiği için herhangi bir ekstra durumda müdahale edilecek.

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