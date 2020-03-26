Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından eski hocasıyla sarılma anını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu düştü.
Arda Turan, corona virüsüne yakalanan teknik direktör Fatih Terim için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.
"DOKUNSALAR AĞLAYACAĞIM"
Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan İsviçre-Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.
Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.
İşte Arda Turan'ın paylaşımları:
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