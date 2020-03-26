26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Dokunsalar ağlayacağım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

'ın eski futbolcusu , hesabından geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktör ile ilgili bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından eski hocasıyla sarılma anını paylaşan tecrübeli futbolcu, "Zaten dokunsalar ağlayacağım" notunu düştü.

, corona virüsüne yakalanan teknik direktör için hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla birlikte geçmiş olsun mesajı yayınlayan ilk isimlerden biri olan Arda Turan'ın paylaşımları devam ediyor.

"DOKUNSALAR AĞLAYACAĞIM"

Yıldız isim son olarak EURO 2008'de oynanan -Türkiye maçlarından kareler paylaştı ve Fatih Terim'e mesaj yolladı.

Yıldız futbolcu paylaşımına "Zaten dokunsalar ağlayacağım" ifadelerini ekledi.

İşte Arda Turan'ın paylaşımları:


Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı haberin devamı

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