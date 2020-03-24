25 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'ın eski futbolcusu , EURO 2008 çeyrek finalinde oynanan ve A Milli Takımı'mızın penaltılarla yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçından bir görsel paylaşarak corona virüsü testi pozitif çıkan eski hocası 'e destek verdi.

Teknik Direktörü 'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli hocaya destek mesajları yağmaya devam ediyor. Terim'in hem sarı-kırmızılı takımdan hem de milli takımdan eski öğrencisi , A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan bir kare paylaşarak Fatih Terim'e destek verdi.

Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hocam sen nerelerden döndüni döndürdün..." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:


Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı haberin devamı

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