Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, EURO 2008 çeyrek finalinde oynanan ve A Milli Takımı'mızın penaltılarla yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçından bir görsel paylaşarak corona virüsü testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim'e destek verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli hocaya destek mesajları yağmaya devam ediyor. Terim'in hem sarı-kırmızılı takımdan hem de milli takımdan eski öğrencisi Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan bir kare paylaşarak Fatih Terim'e destek verdi.

Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hocam sen nerelerden döndüni döndürdün..." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:





DİĞER