25 Mart 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Arda Turan'dan EURO 2008'li Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, EURO 2008 çeyrek finalinde oynanan ve A Milli Takımı'mızın penaltılarla yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçından bir görsel paylaşarak corona virüsü testi pozitif çıkan eski hocası Fatih Terim'e destek verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli hocaya destek mesajları yağmaya devam ediyor. Terim'in hem sarı-kırmızılı takımdan hem de milli takımdan eski öğrencisi Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmadan bir kare paylaşarak Fatih Terim'e destek verdi.
Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hocam sen nerelerden döndüni döndürdün..." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...