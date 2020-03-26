27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel’den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Ryan Babel’den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Devre arası döneminde ’dan kiralık olarak ekiplerinden Ajax’a transfer olan , ’da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2’nci Başkanı ’a hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını iletti.

Albayrak ile çekildiği bir fotoğrafı, hesabında paylaşan , altına, "Geçmiş olsun Abdurrahim amca" notunu düştü. Hollandalı yıldızın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! Sezon sonunda imzalar atılıyor haberin devamı

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