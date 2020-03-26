26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket

Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu , Türkiye 'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Galatasaray'ın deneyimle futbolcusu , dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı.

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MASKE, VİRÜS TESTİ VE KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞLADI

Başarılı futbolcu Adem Büyük, Türkiye 'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi.

Adem Büyük'ün duyarlı davranışı, sosyal medyada taraflı tarafsız birçok taraftarın takdirini topladı.

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