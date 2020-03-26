26 Mart 2020, Perşembe
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Adem Büyük'ten alkışlanacak hareket
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Galatasaray'ın deneyimle futbolcusu Adem Büyük, dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hasta olup hayatını kaybettiği koronavirüs salgını nedeniyle yapmış olduğu örnek davranışla takdir topladı.
MASKE, VİRÜS TESTİ VE KORUYUCU EKİPMAN BAĞIŞLADI
Başarılı futbolcu Adem Büyük, Türkiye Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyucu ekipman bağışında bulunarak yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmadığını gösterdi.
Adem Büyük'ün duyarlı davranışı, sosyal medyada taraflı tarafsız birçok taraftarın takdirini topladı.
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