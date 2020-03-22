22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Kaptanlardan büyük jest

Kaptanlardan büyük jest
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Muslera öncülüğünde futbolcular tesis çalışanlarına maddi destek sağladı.

Dünyayı etkisi altına alan korana virüsün etkileri sürerken Galatasaray'da kaptanlar , Ryan Donk ve Selçuk İnan'dan Florya Personeline büyük bir jest yaptıkları ortaya çıktı. koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan krizin ardından takım kaptanları 1 maçlık primlerini tesis personeline dağıtma kararı aldıkları öğrenildi. Kaptanların bu davranışı Florya çalışanları tarafımdan büyük bir mutluluk ile karşılandığı ifade edildi. Muslera bilindiği üzere daha önce de bir aylık maaşımı şehit ailelerine bağışladığı belirtilmişti.

Arda Turan böyle açıkladı! haberin devamı

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