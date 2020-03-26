Galatasaraylı Mbaye Diagne için şok ifadeler! "Ayrılığı..."

Geçtiğimiz sezon devre arasında 13 milyon Euro'ya transfer edilen ve Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, Belçika ekibinde de istenilen performansı gösterememişti. Mavi-siyahlı ekibin teknik direktörü Dévy Rigaux, yaptığı açıklamada 28 yaşındaki golcünün kadro dışı kalmasının takımı güçlendirdiğini söyledi. İşte o sözler...

Belçika ekibi Club Brugge'ün teknik direktörü Dévy Rigaux'dan olay yaratacak açıklamalar... Genç teknik adam, yaptığı konuşmada Mbaye Diagne'nin kadro dışı bırakılmasına dair konuşurken, oyuncunun olmayışının takımı güçlendirdiğini ifade etti.

Dévy Rigaux, bir futbol dergisine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir grup içerisinde yaşayanlara, değerlere saygı duyulmazsa, bunun sonuçları olur." dedi ve ekledi, "O zaman kuralları ihlal eden oyuncu ile konuşmalısın. Eğer bunu kabul etmezse, hikayenin sonu gelirdi." dedi.

"AYRILINCA GÜÇLENDİK"

Diagne'nin takımdan ayrılışının ardından takımın bir eksiklik hissetmediğini, aksine güçlendiğini aktaran çalıştırıcı, "Aksine. Her zamankinden daha güçlü bir hale geldik. Çünkü herkes, Club Brugge standartlarına ve değerlerine saygı duyuyor. Böyle bir durumda, sağlıklı bir grup kendisini düzenler." dedi.

Rigaux, konuşmasnının sonunda, "Bir soyunma odasında farklı milletler, kültürler ve kişilikler vardır. Ve en önemlisi, birlikte yaşarsınız. Birbirinize saygınız olursa, anlaşma da olur ve her konuya açıklık getirirsiniz. Bazı kişisel olaylar insanı yaklaşım gerektiriyorsa, çizginiz bazen farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Flemenler için, Afrikalılar için, Güney Amerikalılar ve Ukraynalılar için yaklaşımınız aynı olmalı. Bunu gruba aidiyet hissini aşılamam için bunu yapmam gerekiyor." dedi.

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